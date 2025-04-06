İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama: Ağır sonuçları olur

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı vurma tehdidi, Orta Doğu’daki gerginliği yeniden tırmandırdı. İngiltere merkezli Reuters’a konuşan ismini açıklamayan üst düzey bir İranlı yetkili, Trump’ın İran’ın nükleer programı konusunda doğrudan iletişime geçilmesini talep ettiğini ve aksi takdirde askeri müdahale tehdidinde bulunduğunu belirtti. Bu açıklama, bölgedeki politik gerilimleri arttırarak uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı.

İran, ABD Başkanı'nın talebini reddederek Umman üzerinden müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Yetkili, "Doğrudan olmayan görüşmeler, Washington'ın İran'la siyasi bir çözüm istediği konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterecek" dedi. Öte yandan yetkili bölgedeki birçok ülkeyi de uyardı.

“Kendileri için ağır sonuçları olur"

İsmini açıklamayan yetkili, İran'ın Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Bahreyn'e, hava sahalarının ya da topraklarının bir saldırı sırasında ABD ordusu tarafından kullanılması da dahil olmak üzere İran'a yönelik bir ABD saldırısına verilecek her türlü desteğin düşmanca bir eylem olarak değerlendirileceğine dair bildirimde bulunduğunu söyledi.

Böyle bir eylemin “kendileri için ağır sonuçları olacağını” söyleyen yetkili, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İran silahlı kuvvetlerini yüksek alarm durumuna geçirdiğini de sözlerine ekledi.

Ankara'dan yanıt geldi

Trump'ın İran'a karşı askeri harekat uyarıları, Gazze ve Lübnan'da açık savaş, Yemen'e askeri saldırılar, Suriye'de liderlik değişimi ve İsrail-İran karşılıklı ateşi sonrasında bölgede zaten yüksek olan tansiyonu iyice artırdı.

Irak, Kuveyt, BAE, Katar ve Bahreyn hükümetlerinin sözcüleri Reuters'a açıklama yapmazken, Ankara'dan yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, İran'dan gelen bir uyarıdan haberdar olunmadığını ancak bu tür mesajların başka kanallardan iletilebileceğini aktardı.