İran'dan Trump çıkışı: ABD tarihinin en kötü başkanı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdit içeren açıklamaları, Tahran yönetiminden tepki çekti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Trump’ın İran’a ilişkin sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Rızai, Trump’ın “İran’ı yok edeceğiz” yönündeki açıklamasını eleştirerek ABD Başkanı hakkında sert ifadeler kullandı.

Rızai: “Amerikan tarihindeki en kötü başkan”

Muhsin Rızai, Trump’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinde, ABD Başkanı’nı “Amerikan tarihindeki en kötü başkan” olarak nitelendirdi.

Rızai, Trump’ın başarısızlıkların ardından da söylemlerini sürdürdüğünü savunarak, ABD Başkanı’nın sözlerinin kendi hayal gücünün sınırlarını dahi aştığını ileri sürdü.

“ABD kazanamayacak” iddiası

İranlı yetkili, açıklamasında ABD’nin İran karşısında başarı elde edemeyeceğini de savundu.

Rızai, Trump’ın kendi söylemleri doğrultusunda her gün zafer ilan edebileceğini ancak sahadaki gerçekliğin farklı olduğunu belirtti. İranlı yetkiliye göre bu gerçeklik, İran halkı, İran askerleri ve İran’ın füze kapasitesi tarafından şekilleniyor.

Rızai’nin açıklaması, Trump’ın İran’a yönelik tehditlerinin ardından Tahran’dan gelen sert karşılıklardan biri oldu.