İran’dan Trump’a: 'ABD’nin müdahalesi tüm bölgenin istikrarını bozacak'

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın "barışçıl protestocuları şiddet kullanarak öldürmesi" halinde ABD’nin müdahalede bulunacağını söylemesi ve Washington’un "hazır ve tetikte" olduğu yönündeki uyarısının ardından İran’dan yanıt geldi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin olası müdahalesinin tüm bölgede kaosa yol açacağını belirterek, "İsrailli yetkililerin ve Trump’ın açıklamaları, perde arkasında yaşananları artık açıkça göstermektedir. Biz, protesto eden esnafın tutumuyla kamu düzenini bozan kişi ve grupların eylemlerini birbirinden ayırıyoruz. Trump şunu bilmelidir ki, ABD’nin bu iç meseleye müdahalesi tüm bölgenin istikrarını bozacak ve ABD’nin çıkarlarına zarar verecektir. ABD halkı, bu tehlikeli maceracılığı başlatanın Trump olduğunu bilmeli ve Kendi askerlerinin güvenliğini göz önünde bulundurmalılar" ifadelerini kullandı.

"Harekete geçmeye hazırız"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İran, her zamanki gibi barışçıl protestocuları vurup şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

İran'da 4 can kaybı

İran'da yüksek enflasyon nedeniyle 28 Aralık'ta başlayan protestolar sürerken, Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde protesto gösterileri sırasında yaşanan olaylarda 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 4'e yükseldi, 17 kişi yaralandı. Protestolarda polis merkezine girmeye çalışan bir grup gösterici ile polis arasında çatışma yaşandığı bildirildi. Olaylar sırasında polis ekiplerine taş atan göstericiler bazı polis araçlarını da ateşe verdi.

30 kişi gözaltına alındı

İran'ın Tahran eyaletine bağlı Melerd kentinde düzenlenen protesto gösterileri sırasında vatandaşların yasal protesto hakkını kötüye kullanarak ilçede güvenlik ve kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 30 kişi gözaltına alınmıştı.