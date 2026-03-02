İran’dan Trump’a sert tepki: Bölgeyi gereksiz bir çatışmaya sürükledi

İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının bölgedeki gerilimi tırmandırdığını ve Ortadoğu’yu gereksiz bir çatışma ortamına sürüklediğini açıkladı. Larijani, Washington yönetiminin diplomasi yerine baskı ve askeri seçenekleri öne çıkarmasının bölgesel istikrarsızlığı derinleştirdiğini vurgulayarak, Trump’ın hamlelerini “gerçeklikten uzak” olarak nitelendirdi.

Larijani, bu yaklaşımın yalnızca güvenlik risklerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda ABD ile İran arasında mevcut diyalog kanallarını da zayıflattığını belirtti. Mevcut politikaların diplomatik çözüm ihtimalini zorlaştırdığına dikkat çeken yetkili, bölgedeki kırılgan dengelerin yeniden gündeme geldiğini kaydetti ve taraflar arasında önümüzdeki dönemde yeni bir diplomatik temasın olup olmayacağının belirsizliğini sürdürdüğünü vurguladı.

Bölgede yaşanan çatışmalar

Son günlerde İran ve İsrail-ABD hattındaki çatışmalar ağır kayıplara yol açtı. İran devlet medyası, saldırılarda dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in yaşamını yitirdiğini ve ailesinden birkaç kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Üst düzey güvenlik yetkilileri ve komutanlardan Salah Asadi, Abdul Rahim Mousavi, Mohammad Pakpour, Aziz Nasirzadeh ve Ali Shamkhani gibi isimler de saldırılarda öldü.

Bombardımanlar sırasında siviller de hedef alınırken, Minab’daki bir kız okuluna yapılan saldırıda onlarca öğrenci yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı. Toplamda, İran genelinde 200’den fazla kişi hayatını kaybederken, 700’den fazla kişi yaralandı. Bu olaylar, hem askeri hem de sivil can kayıplarını artırarak bölgedeki kırılgan dengeleri daha da öne çıkardı ve diplomatik kanallar üzerindeki baskıyı güçlendirdi.

İran, misilleme olarak ABD üsleri ve İsrail’in stratejik noktalarını balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurdu. Lübnan’daki Hizbullah mevzileri de çatışmalara dahil oldu ve karşılıklı atışlar sınır bölgelerinde ek can kayıplarına ve ciddi hasarlara yol açtı. Bu gelişmeler, bölgedeki tansiyonu yükseltirken, taraflar arasında önümüzdeki dönemde diplomatik temasların olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.