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İran'dan Trump'a sert yanıt: Bu yalanlar artık piyasaları bile etkilemiyor

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın çaresizce ABD ile görüşmek istediği" yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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İran'dan Trump'a sert yanıt: Bu yalanlar artık piyasaları bile etkilemiyor
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Kaşkavi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın söz konusu ifadelerine tepki gösterdi.

Kaşkavi, şunları kaydetti:

"Trump'ın içine düştüğü bataklıktan kurtulabilmesi için daha iyi yollar araması gerekiyor gibi görünüyor. Tekrarlanan yalanlar artık piyasalarda kısa süreli bir rahatlama dahi sağlamıyor."

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, İran'ın ABD ile görüşmek istediğini belirterek, "Onlar çaresizce bizimle görüşmek istiyor. Ancak anlamlı bir müzakereye hazır olana kadar, bizim onlarla görüşmeye niyetimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

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