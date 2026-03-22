İran’dan Trump’a yanıt: Enerji ve petrol altyapısı yok edilecek
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın elektrik şebekelerine saldırı" tehditlerini hayata geçirmesi halinde "bölgedeki kritik enerji ve petrol altyapısının geri dönüşü olmayan şekilde yok edileceğini" bildirdi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, “İran, 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir” açıklamasına yanıt verdi.
Kalibaf paylaşımında, “Ülkemizdeki enerji santralleri ve altyapı tesislerinin hedef alınmasının hemen ardından bölgedeki kritik altyapı, enerji ve petrol altyapısı meşru hedefler olarak kabul edilecek ve geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilecek, petrol fiyatları ise uzun süre yükselecektir” ifadelerini kullandı.
بلافاصله پس از هدف قرار گرفتن نیروگاههای برق و زیرساخت در کشورمان، زیرساختهای حیاتی و زیرساختهای انرژی و نفت در سراسر منطقه اهداف مشروع تلقی شده و به نحو بازگشتناپذیر منهدم خواهند شد و قیمت نفت برای مدتها بالاتر خواهد رفت. وألقِ ما في يمينك تَلْقَفْ ما صَنَعوا.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 22, 2026