  3. İran’dan Trump’a yanıt: Enerji ve petrol altyapısı yok edilecek
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın elektrik şebekelerine saldırı" tehditlerini hayata geçirmesi halinde "bölgedeki kritik enerji ve petrol altyapısının geri dönüşü olmayan şekilde yok edileceğini" bildirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, “İran, 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir” açıklamasına yanıt verdi.

Kalibaf paylaşımında, “Ülkemizdeki enerji santralleri ve altyapı tesislerinin hedef alınmasının hemen ardından bölgedeki kritik altyapı, enerji ve petrol altyapısı meşru hedefler olarak kabul edilecek ve geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilecek, petrol fiyatları ise uzun süre yükselecektir” ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi İran’la barış için harekete geçti! İşte masadaki 6 şartTrump yönetimi İran’la barış için harekete geçti! İşte masadaki 6 şartDünya
Senatör Murphy: Trump, İran'a karşı savaşın kontrolünü kaybettiSenatör Murphy: Trump, İran'a karşı savaşın kontrolünü kaybettiDünya