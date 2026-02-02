  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran'dan Türkiye iddiasıyla ilgili açıklama
Takip Et

İran'dan Türkiye iddiasıyla ilgili açıklama

İran, zenginleştirilmiş uranyumun başka bir ülkeye transferi yönünde bir plan olmadığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'dan Türkiye iddiasıyla ilgili açıklama
Takip Et

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, zenginleştirilmiş uranyumun herhangi bir ülkeye transferinin söz konusu olmadığını ve bunun görüşmelerin gündeminde yer almadığını söyledi.

Türkiye'ye transfer etme ihtimali masada iddiası

Tesnim Haber Ajansı'na göre Bakıri, "Zenginleştirilmiş nükleer materyallerin herhangi bir ülkeye transfer edilmesi yönünde bir planımız yok" ifadelerini kullandı. İranlı yetkili, müzakerelerin böyle bir konu etrafında şekillenmediğini sözlerine ekledi.

İsrail gazetesi Haaretz, olası bir nükleer anlaşma kapsamında İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Türkiye'ye transfer etme ihtimalinin masada olduğunu öne sürmüştü.

İdam edileceği iddia edilen İranlı protestocu İrfan Sultani, kefaletle serbest bırakıldıİdam edileceği iddia edilen İranlı protestocu İrfan Sultani, kefaletle serbest bırakıldıDünya

 

Strategy, 855 adet Bitcoin satın aldığını duyurduStrategy, 855 adet Bitcoin satın aldığını duyurduEkonomi

 