İran'dan Türkiye iddiasıyla ilgili açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, zenginleştirilmiş uranyumun herhangi bir ülkeye transferinin söz konusu olmadığını ve bunun görüşmelerin gündeminde yer almadığını söyledi.

Türkiye'ye transfer etme ihtimali masada iddiası

Tesnim Haber Ajansı'na göre Bakıri, "Zenginleştirilmiş nükleer materyallerin herhangi bir ülkeye transfer edilmesi yönünde bir planımız yok" ifadelerini kullandı. İranlı yetkili, müzakerelerin böyle bir konu etrafında şekillenmediğini sözlerine ekledi.

İsrail gazetesi Haaretz, olası bir nükleer anlaşma kapsamında İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Türkiye'ye transfer etme ihtimalinin masada olduğunu öne sürmüştü.