İran'dan Türkiye, Kıbrıs ve Azerbaycan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran üzerindeki nüfuz girişimlerini eleştirerek, ülkenin geleceğinin yalnızca “İran halkının iradesi”yle belirleneceğini vurguladı.

ABD'yi İran'ın petrol kaynaklarını ele geçirmeye çalışmakla suçlayan Bekayi, "Planları açık. Amaçları ülkemizi bölmek ve petrol zenginliğimizi yasa dışı şekilde ele geçirmek. Egemenliğimizi ihlal etmek ve halkımızı yenilgiye uğratmak" dedi.

"İran topraklarından bu ülkelere herhangi bir saldırı düzenlenmedi"

İran'ın bölgedeki komşularıyla iyi ve dostane ilişkilerini sürdürmekte kararlı olduğunu söyleyen Bekayi, savaşın başından bu yana saldırı düzenlenen yerlerin, İran'a saldırı için kullanılan yerler olduğunu savundu.

Türkiye, Güney Kıbrıs ve Azerbaycan'a düşen füzelerle ilgili de konuşan Bekayi, "İran topraklarından bu ülkelere herhangi bir saldırı düzenlenmedi" vurgusu yaptı.

Bazı saldırı iddialarının "kasıtlı" olabileceğini öne süren Bekayi, "Düşmanın bizi diğer ülkelerle karşı karşıya getirmek için yanıltıcı saldırılar yapabileceği konusunda defalarca uyardık" dedi.