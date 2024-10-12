İran'dan uçuş emniyeti için yeni karar: Cep telefonu dışında cihazlar yasaklandı

İsrail’in İran’a misilleme yapma tehlikesi ve Ortadoğu’da yaşanan savaş gerilimi nedeniyle İran Sivil Havacılık Kurumu yeni bir karar aldı. Alınan karara göre İran’da uçaklara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazların alınmasını yasakladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre , Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını duyurdu.

Yazerlu, söz konusu yasak kararının yolcu kabini ve kargo bölümünü de kapsadığını ve yolculardan cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini bildirdi.