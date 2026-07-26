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İran'dan Ukrayna'ya gemi saldırısı yanıtı yanıt: Cevapsız kalmayacak

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırının cevapsız kalmayacağını bildirdi.

Haber Merkezi
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İran'dan Ukrayna'ya gemi saldırısı yanıtı yanıt: Cevapsız kalmayacak
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İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, çevrim içi düzenlenen Meclis oturumunda, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenlediği saldırıyla ilgili konuştu.

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Nikzad, saldırıda bir denizcinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, “İran meşru müdafaa hakkını her zaman kullanacaktır. Ülkemize yönelik saldırıların kaynağı, silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacakt