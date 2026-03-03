İran’dan “ulusal birlik” mesajı: Faaliyetler sürüyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırılarına rağmen ülke genelinde faaliyetlerin devam ettiğini belirterek ulusal birlik vurgusu yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pezeşkiyan, ülkenin özel bir dönemden geçtiğini ancak devlet mekanizmasının durmadığını ifade etti. “Ülke genelinde faaliyetler devam etmektedir” diyen Pezekişyan, mevcut koşullar altında yönetim kapasitesini artırmak için eyaletlere daha fazla yetki devri yapıldığını ve valilerle doğrudan iletişim halinde olduklarını duyurdu.

“Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir”

Pezeşkiyan, kararların hızlı ve yerel koşullara uygun şekilde alınabilmesi için illere yetki verilmesinin önemine dikkat çekti. Bu adımın ülkenin işleyişini sürdürmesi açısından kritik olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, saldırılara rağmen kamu hizmetlerinin ve ekonomik faaliyetlerin sürdüğünü belirtti. Açıklamasında “Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir” ifadesini öne çıkaran Pezeşkiyan, ülkenin gücünü yalnızca ekonomik veya askeri kapasiteden değil, toplumun birlik ve beraberliğinden aldığını söyledi.

Pezekişyan'ın mesajı, İran’ın dış baskılara karşı iç dayanıklılığını öne çıkaran bir çıkış olarak değerlendirildi. Açıklamanın hem halkın moralini yükseltmeyi hem de dış dünyaya İran’ın iç bütünlüğünü koruduğunu göstermeyi hedeflediği yorumları yapıldı. Pezeşkiyan’ın ulusal birlik vurgusu, ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen dayanıklılık ve toplumsal bütünlük mesajı olarak öne çıktı.