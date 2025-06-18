'İran'dan Umman'a heyet gönderildi' iddiası! Açıklama geldi

Reuters Haber Ajansı, İran'ın Umman'a bir heyet gönderdiğini öne sürmüştü.

Mehr Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Erakçi, "Umman'a herhangi bir müzakere heyeti gönderilmedi. Müzakere heyetinin başı olarak ben Tahran'ı terk etmedim ve bu haberler doğru değildir." ifadelerini kullandı.