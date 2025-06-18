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'İran'dan Umman'a heyet gönderildi' iddiası! Açıklama geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman’a heyet gönderildiği iddiasını yalanladı.

Haber Merkezi
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'İran'dan Umman'a heyet gönderildi' iddiası! Açıklama geldi
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Reuters Haber Ajansı, İran'ın Umman'a bir heyet gönderdiğini öne sürmüştü.

Mehr Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Erakçi, "Umman'a herhangi bir müzakere heyeti gönderilmedi. Müzakere heyetinin başı olarak ben Tahran'ı terk etmedim ve bu haberler doğru değildir." ifadelerini kullandı.

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