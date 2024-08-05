İran’dan yalanlama: Hava sahası için uyarı bildirisi yayımlamadık

İran Havalimanları Şirketi, uçuş kısıtlamalarına ilişkin herhangi bir uyarı veya uçuş rotasının değiştirilmesine ilişkin bildiri açıklamadığını duyurdu. Şirket, bu tür haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Uluslararası basında, İran'ın hava yolu şirketleri için ülkenin orta, batı ve kuzeybatı kesimlerindeki uçuşlar için yeni rota tayin ederek NOTAM yayımladığına dair haberler yer almıştı.