İran'dan yeni "NOTAM" iddialarına yalanlama

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü İhvan, 25 Nisan 2026'ya kadar tüm VFR uçuşları ile genel havacılığın askıya alındığına dair yeni bir NOTAM yayımlanmadığını söyledi.

İhvan, söz konusu NOTAM'ın İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş sırasında yayımlandığını ve geçerliliğini halen koruduğunu belirtti.

VFR kapsamında uçuşların kısıtlanmasına dair alının kararın uzatılmasının, yeni bir NOTAM yayımlanması olarak anlaşıldığına dikkati çeken İhvan, "Konuyla ilgili herhangi bir yeni NOTAM yayımlanmamış olup, önceki karar geçerliliğini korumaktadır." ifadelerini kullandı.

İhvan, 12 günlük savaş sırasındaki ilgili kararın, VFR kapsamında uçuşlarda kullanılan hava araçlarının hava savunma sistemlerinde tespit edilememesi ve bunun güvenlik zafiyetine yol açması nedeniyle alındığına işaret etti.

Görerek uçuş kuralları (VFR), alçak irtifalarda faaliyet gösteren özel ve sportif hava araçları pilotlarının, alet kullanmadan yalnızca görsel referanslara dayanarak uçuşu yönlendirmesini sağlayan kurallar bütünüdür.

Söz konusu kurallardan, eğitim uçuşları sırasında da yararlanılmaktadır. VFR eğitim uçuşları, eğitim sahaları içerisinde veya bir havaalanından diğer havaalanına seyrüsefer eğitim uçuşu şeklinde yapılabilir.