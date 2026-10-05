  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran’dan yeni saldırı ihtimaline karşı sert mesaj: 'Ateş herkesi saracak'
Takip Et

İran’dan yeni saldırı ihtimaline karşı sert mesaj: 'Ateş herkesi saracak'

İran Genelkurmay Başkanı ve Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ülkesine karşı "yeni bir saldırının ateşinin herkesi saracağını" iddia etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İran’dan yeni saldırı ihtimaline karşı sert mesaj: 'Ateş herkesi saracak'
Takip Et

İran Genelkurmay Başkanı ve Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ülkesine yönelik yeni bir saldırı ihtimaline karşı değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik yeni bir saldırı girişiminde bulunması halinde savaşın genişleyeceğini savunan Abdullahi, “İran'a karşı yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyarete atıf yapan Abdullahi, şöyle devam etti:

“Siyonist çetenin başının bölgede bulunması ve İran’ın nükleer programının askeri aşamaya geçtiğini belirtmesi kuruntudan ibarettir. Koyun postuna bürünmüş kurt rolü oynamaktan geri durun ve İran’ın nükleer tesisleri hakkında temelsiz açıklamalar yapmaktan kaçının.”

Laboratuvarda şüpheli ölüm! 200 kişi gözlem altına alındıLaboratuvarda şüpheli ölüm! 200 kişi gözlem altına alındıDünya
Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte 5 Ekim güncel fiyatlarAkaryakıta indirim bekleniyor: İşte 5 Ekim güncel fiyatlarEkonomi
Brezilya’da yapılan devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldıBrezilya’da yapılan devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldıDünya
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi...En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi...Ekonomi