İran’dan yeni uyarı: Hürmüz gibi Babülmendep Boğazı da kapatılabilir

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babüpmendep'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

Trump, Hürmüz'ün açılması çağrısını yinelemişti

ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik tehditlerini sürdürerek Hürmüz Boğazı'nın açılması çağrısını yineledi. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın 'Elektrik Santrali Günü' ve 'Köprü Günü' gibi kritik günlere dikkat çekerek, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'ın büyük sorunlarla karşılaşacağına vurgu yaptı.

Ayrıca Trump, dün İran'a yeni bir tehditte bulunarak, "İran'a ya anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için on gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor, cehennemi yaşamalarına 48 saat kaldı" açıklamasını yapmıştı.