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İran’dan yeni yasak! Uçuşlarda çağrı cihazı ve telsize izin verilmeyecek

İran, uçaklara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazların alınmasını yasakladı.

Haber Merkezi
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İran’dan yeni yasak! Uçuşlarda çağrı cihazı ve telsize izin verilmeyecek
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını duyurdu.

Yolculara uyarılar yapıldı

Yazerlu, söz konusu yasak kararının yolcu kabini ve kargo bölümünü de kapsadığını ve yolculardan cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Lübnan'da İsrail tarafından patlatılmıştı

Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan binlerce çağrı cihazı ve telsizin eylül ayında İsrail tarafından patlatılmıştı.  

Patlamaların ardından Lübnan ordusu, şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri imha ediyorPatlamaların ardından Lübnan ordusu, şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri imha ediyorDünya

 

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