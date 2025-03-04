İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa davet edildi

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa davet edildiğini söyledi

Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın görüş alışverişi için Bakanlığa davet edilmesine ilişkin soruya yanıt verdi.

İran Maslahatgüzarı Bakanlığa davet edildi

İranlı yetkililerle düzenli olarak bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Keçeli, bugün de İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa davet ettiklerini ifade etti.

İranlı yetkililerin Türkiye iddiaları soruldu

Keçeli, görüşmede ikili konuların ele alındığını aktararak bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarının da gündeme getirildiği bilgisini verdi.

Son dönemde İranlı yetkililerin Türkiye'ye dönük eleştirilerini, daha ziyade kamuoyu önünde dile getirdiklerinin görüldüğünü kaydeden Keçeli, bu konuda Bakanlık tarafından hazırlanan bir dosyanın, daha önce İran tarafına iletildiğini belirtti.

"Dış politikayla ilgili konuların iç siyasete malzeme edilmemeli"

Keçeli, bu duruma ilişkin, "Biz her halükarda dış politikayla ilgili konuların iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, diğer bir ülkeye verilmesi gereken kritik mesajları doğrudan muhataplarına iletmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bu yolu izledik. İran'la ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek bizim için önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Fidan, geçtiğimiz hafta Katar merkezli El Cezire’ye verdiği röportajda, İran’ın Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek vermesi ihtimaliyle ilgili olarak "Başka ülkelerde rahatsızlık oluşturmak isteyenler, aynı durumla kendileri de karşılaşabilir. Camınıza taş atılmasını istemiyorsanız, başkasının camına taş atmayacaksınız" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Bu sözlerin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, Türkiye’yi eleştiren bir açıklama yaparak, "Türk dostlarımızın Siyonist rejimin (İsrail) Suriye ve bölgedeki politikaları hakkında daha fazla düşünmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.