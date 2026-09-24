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İran’ın Azerbaycan uçuşları, ABD yaptırımları nedeniyle durduruldu

İran hava yolu şirketlerinin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği uçuşlar ABD tarafından İran havacılık sektörüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle durduruldu.

Haber Merkezi
AA
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İran’ın Azerbaycan uçuşları, ABD yaptırımları nedeniyle durduruldu
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Azerbaycan Sivil Havacılık Ajansından yapılan açıklamada, İran hava yolu şirketlerinin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Kararın, ABD tarafından İran havacılık sektörüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle alındığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'daki tüm ticari hava yolu şirketlerinin operasyonlarının 23 Eylül'den itibaren dünya genelinde durdurulacağını duyurmuştu.

Bessent, İran uçaklarına hizmet veren uluslararası merkezlerin Amerikan bankacılık sisteminden tamamen dışlanacağını açıklamıştı.

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