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İran’ın dini lideri Hamaney İsrail’e misilleme emri verdi: Saldırın

İran Dini Lideri Ali Hamaney’in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran'da öldürülmesine misilleme olarak İsrail’e doğrudan saldırı emri verdiği bildirildi.

Haber Merkezi
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İran’ın dini lideri Hamaney İsrail’e misilleme emri verdi: Saldırın
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New York Times gazetesi, İranlı üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran Dini Lideri Ali Hamaney’in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran'da öldürülmesine misilleme olarak İsrail’in doğrudan hedef alınması emrini verdiğini bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi acil toplandı

Yetkililere göre, Hamaney bu emri, Haniye’nin ölümünü duyurmasından kısa bir süre sonra, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin acil toplantısında verdi.

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