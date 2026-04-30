İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney: Hürmüz'de yeni bir sayfa açılmak üzere

İran, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in ortak saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından, küresel enerji taşımacılığında kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı gemi geçişlerine kapattı. Karar, bölgedeki gerilimi artırırken uluslararası enerji akışında da endişelere yol açtı. Bunun yanında İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney uzun sessizliğinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Hürmüz'de yeni bir sayfa açılmak üzere" diye konuşan Hamaney, "ABD'nin varlığı olmadan parlak geleceğe sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Hamaney, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın zorbalarının bölgedeki en büyük askeri seferberliği ve saldırısından ve Amerika’nın kendi planında uğradığı utanç verici yenilgiden bu yana iki ay geçtikten sonra, bugün Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı için yeni bir sayfa açılmaktadır. İran halkı düşmanın saldırılarını kabul etmeyecektir. Tahran, Körfez'deki komşularıyla ortak bir kaderi paylaşıyor. Hürmüz'deki yeni yönetim güvenliği sağlayacak."