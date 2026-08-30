İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den Körfez ülkelerine uyarı!

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ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle İran’a yönelik saldırıların ilk gününde yaralandığı açıklanan İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, kamuoyu önüne çıkmak yerine bir kez daha mesaj yoluyla açıklama yaptı. Hakkında ortaya atılan “öldü” iddialarına rağmen görüntü vermeyen Hamaney, son mesajında Körfez ülkelerine yönelik dikkat çeken uyarılarda bulundu.

“Gerçek düşmanınızın farkına varın”

Hamaney mesajında Körfez ülkelerinden "gerçek düşmanı"nın farkına varmalarını, planlarını anlamalarını ve ona karşı mücadele etmelerini istedi.

Sosyal medya platformu Telegram'daki resmi hesaptan paylaşılan mesajda ayrıca Müslüman dünyasının birleşmesi, "düşmanlara" karşı karşılıklı olarak birbirlerini savunmaları ve işbirliği yapmaları temennisi iletildi.

Sağlık durumu merak konusu

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda babası ve önceki dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden sonra başa geçen Mücteba Hamaney, savaş başladığından beri hiç görülmedi.

İranlı yetkililer Hamaney'in babasının, eşinin ve çocuğunun öldüğü saldırıda ağır yaralandığını bildirmişti.