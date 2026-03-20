İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney’den Türkiye açıklaması

İran lideri Mücteba Hamaney, Türkiye ve Umman'a yönelik saldırıların İran tarafından gerçekleştirilmediğini belirtti.

Hamaney, "Bu, Siyonist düşmanın İslam Cumhuriyeti ile komşuları arasında bölünme yaratmak için kullandığı sahte bayrak taktiğidir ve bu durum başka bazı ülkelerde de yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Mücteba Hamaney, komşularla ilişkilerin güçlendirilmesine inandığını dile getirdi.

