İran'ın Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası civarında bir patlama sesi duyuldu.



Sesin deniz tarafından geldiği ve adaya herhangi bir roketin veya füzenin isabet etmediği belirtildi.



Söz konusu patlamaya ilişkin yerel makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Hürmüzgan eyaletine bağlı ve Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası, Basra Körfezi'nin en büyük adası olma özelliği taşıyor.