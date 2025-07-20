  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran'ın kuzeyinde patlama: Yaralılar var
Takip Et

İran'ın kuzeyinde patlama: Yaralılar var

İran'ın Reşt kentinde nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'ın kuzeyinde patlama: Yaralılar var
Takip Et

Gilan eyaletinden yayın yapan Gilanistan haber sitesine göre, akşam saatlerinde Reşt'teki Şehid Bahoner caddesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Nedeni henüz belli olmayan patlamada bir dil öğretim merkezi, bir kuyumcu ve park halindeki araçlar ve çevredeki bazı dükkanlar ciddi şekilde hasar gördü.

İlk belirlemelere göre, olayda çoğu kız öğrenciler olmak üzere yaralananlar oldu. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Olay yerinde kurtarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken patlamanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Bu hafta hesaplarınızı kontrol edin: Cebiniz dolacak! 6 şirket temettü ödemesi yapacak...Bu hafta hesaplarınızı kontrol edin: Cebiniz dolacak! 6 şirket temettü ödemesi yapacak...Ekonomi

 

Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı: Ölüler ve yaralılar varSivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı: Ölüler ve yaralılar varGündem

 

Dünya
'Netanyahu zehirlendi' iddiası: Hastaneye kaldırıldı
'Netanyahu zehirlendi' iddiası: Hastaneye kaldırıldı
Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
Aracı ile kalabalığın arasına dalmıştı: Los Angeles saldırganı gözaltına alındı
Aracı ile kalabalığın arasına dalmıştı: Los Angeles saldırganı gözaltına alındı
Hong Kong'da tayfun alarmı! Uçuşlar iptal edildi, okullar kapatıldı
Hong Kong'da tayfun alarmı! Uçuşlar iptal edildi, okullar kapatıldı
Rusya'nın Pasifik kıyılarında 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!
Rusya'nın Pasifik kıyılarında 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!
ABD'nin Özel Temsilcisi Barrack: Derhal silahları bırakın
ABD'nin Özel Temsilcisi Barrack: Derhal silahları bırakın