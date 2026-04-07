  3. İran'ın Meşhed kentinde tren seferleri "tedbir amaçlı" iptal edildi
İran'ın Meşhed kentinde tren seferleri "tedbir amaçlı" iptal edildi

İran'da İsrail'in ülkenin demir yollarına saldırı tehditleri üzerine Meşhed'de tüm tren seferlerinin "tedbir amaçlı" ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği bildirildi.

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinin yönetim merkezi Meşhed Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Siyonist rejimin (İsrail) ülkenin demir yollarına yönelik saldırı tehdidi ve tedbir amaçlı Meşhed Demir Yolu'ndaki tüm tren seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kararın, tedbir amaçlı olduğu bildirilirken, yolculuklarını erteleyemeyen vatandaşların kara yoluyla taşınması için gerekli hazırlıkların yapıldığı bilgisi verildi.

ABD-İsrail, İran'da sivil altyapıyı da hedef alan saldırılara devam ederken İsrail ordusu, İran'daki demir yolu altyapısına saldırılar düzenleneceğini duyurmuştu.

