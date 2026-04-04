İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in kuzeyinde siren sesleri (Video)

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

İran yaklaşık bir saatte ikinci kez İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinin ardından başta Hayfa olmak üzere Celile bölgesindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma raporu almadıklarını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran misillemesiyle eş zamanlı ve ardından Hizbullah'ın da roketli saldırılar düzenlediği, bu nedenle Lübnan sınırına yakın bölgelerde sık sık siren seslerinin duyulduğunu aktardı