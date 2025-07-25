İran'ın 'Nahid-2' uydusu başarıyla fırlatıldı

İran, yerli üretim "Nahid-2" haberleşme uydusunu Rusya’nın Vostoçni Uzay Üssü’nden fırlatarak başarıyla yörüngeye yerleştirdi.

Rusya’ya ait Soyuz roketiyle gönderildi

İran’a ait yerli üretim "Nahid-2" haberleşme uydusu, Rusya’nın Vostoçni Uzay Üssü’nden fırlatıldı. İran basınında yer alan haberlere göre "Nahid-2" uydusu İran saatiyle 09.24’te Rusya’ya ait Soyuz roketiyle uzaya gönderildi.

Farklı ülkelerden 18 küçük uyduyu kapsıyor

Yaklaşık 110 kilogram ağırlığındaki uydunun 500 kilometre irtifada belirlenen yörüngesine başarıyla yerleştiği aktarıldı. Gerçekleştirilen fırlatmanın çoklu uydu görevine dahil olduğu ve Rusya’ya ait "İyonosfer-M3" ve "İyonosfer- M4" uydularının yanı sıra farklı ülkelerden 18 küçük uyduyu da kapsadığı belirtildi.

Daha önce İran’a ait "Hayyam", "Pars-1", "Kevser" ve "Hodhod" uydularını da uzaya taşıyan Soyuz roketi, son fırlatmayla birlikte bir kez daha İran yapımı bir uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirmiş oldu.