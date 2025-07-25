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İran'ın 'Nahid-2' uydusu başarıyla fırlatıldı

İran, "Nahid-2" haberleşme uydusunu Vostoçni Uzay Üssü’nden fırlattı.

Haber Merkezi
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İran'ın 'Nahid-2' uydusu başarıyla fırlatıldı
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İran, yerli üretim "Nahid-2" haberleşme uydusunu Rusya’nın Vostoçni Uzay Üssü’nden fırlatarak başarıyla yörüngeye yerleştirdi.

Rusya’ya ait Soyuz roketiyle gönderildi

İran’a ait yerli üretim "Nahid-2" haberleşme uydusu, Rusya’nın Vostoçni Uzay Üssü’nden fırlatıldı. İran basınında yer alan haberlere göre "Nahid-2" uydusu İran saatiyle 09.24’te Rusya’ya ait Soyuz roketiyle uzaya gönderildi.

İran'ın 'Nahid-2' uydusu başarıyla fırlatıldı - Resim : 1

Farklı ülkelerden 18 küçük uyduyu kapsıyor

Yaklaşık 110 kilogram ağırlığındaki uydunun 500 kilometre irtifada belirlenen yörüngesine başarıyla yerleştiği aktarıldı. Gerçekleştirilen fırlatmanın çoklu uydu görevine dahil olduğu ve Rusya’ya ait "İyonosfer-M3" ve "İyonosfer- M4" uydularının yanı sıra farklı ülkelerden 18 küçük uyduyu da kapsadığı belirtildi.

İran'ın 'Nahid-2' uydusu başarıyla fırlatıldı - Resim : 2

Daha önce İran’a ait "Hayyam", "Pars-1", "Kevser" ve "Hodhod" uydularını da uzaya taşıyan Soyuz roketi, son fırlatmayla birlikte bir kez daha İran yapımı bir uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirmiş oldu.

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