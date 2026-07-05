İran'ın öldürülen lideri Hamaney'in cenaze namazı kılındı Gözler oğul Mücteba Hamaney'i aradı
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve aile bireyleri için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende gözler oğlu yeni lider Mücteba Hamaney'i aradı.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in babası Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek törenlere güvenlik gerekçeleriyle katılamayacağı söylenmişti.
İran'ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybetmişti. İran'ın şu anki lideri Mücteba Hamaney'in ise aynı saldırıda yüzünden ve bacaklarından ağır yaralandığı öne sürülmüştü.
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve aile bireyleri için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazede Ali Hamaney'in tabutunu resmi törende oğulları Mustafa, Meysam ve Mesud Hamaney taşıyarak tabut başında saf tuttu.