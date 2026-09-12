İran'ın saldırıları sonrası ABD'den Hürmüz Boğazı'nda tankerler için yeni karar: Saat sınırlaması

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ABD mayıstan bu yana hava savunma desteği sağlıyor

Financial Times’ın haberine göre ABD, mayıs ayından bu yana Hürmüz Boğazı’nın güney kesiminde, Umman kıyılarına paralel güzergâhı kullanan gemilere havadan savunma desteği sağlıyor.

Söz konusu uygulama, bölgede artan saldırı riskine karşı tankerlerin güvenli şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Gece saldırıları koruma uygulamasını değiştirdi

İran’ın özellikle gece saatlerinde seyreden gemilere yönelik saldırılarını artırması, ABD’nin askeri koruma planında değişikliğe yol açtı.

Habere göre ABD Deniz Kuvvetleri koordinasyon merkezinin denizcilik danışmanlarına gönderdiği e-postalarda, gemilerin askeri koruma kapsamında tutulacağı geçiş süresinin eylül ayının başından itibaren günlük iki belirli zaman dilimiyle sınırlandırıldığı belirtildi.

Tankerler geçiş saatlerini ABD desteğine göre ayarlayacak

Yeni uygulamayla birlikte tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerini, ABD tarafından hava savunma desteği sağlanan saatlere göre planlaması gerekiyor.

Böylece bölgedeki deniz trafiğinin daha kontrollü yürütülmesi ve İran’ın saldırı riskine karşı gemilerin ABD’nin sağladığı askeri korumadan yararlanması hedefleniyor.

Hürmüz’de güvenlik riski büyüyor

Hürmüz Boğazı’ndaki saldırıların artması, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan bölgede deniz taşımacılığına ilişkin endişeleri de artırıyor. ABD’nin tanker korumasını belirli saatlerle sınırlandırması, bölgede güvenlik riskinin ulaştığı boyutu ortaya koyarken, petrol ve LNG sevkiyatlarının geleceği açısından da yeni soru işaretleri yaratıyor.