İran'ın saldırısı sonrası uçaklar rota değiştirdi! Orta Doğu üzerinde sivil uçak kalmadı

İran-İsrail gerilimi Ortadoğu'da tansiyonu yükseltiyor. İsrail'in Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesi üzerine İran sert bir yanıt vereceğini açıklamıştı. Beyaz Saray'dan bir yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik bir hava saldırısına hazırlandığı yönünde istihbarat aldıklarını açıklamştı.

İran'dan füze saldırısı

Açıklamadan saatler sonra İran İsrail'e yaklaşık 500 füze fırlattı. Saldırıda şimdiye kadar ölen kimsenin olmadığı bildirilirken, az sayıda İsraillinin yaralandığı açıklandı.

Uçaklar rota değiştirdi

İran'ın saldırısı Ortadoğu'daki gerilimi artırırken, bazı havayolu şirketleri, Ortadoğu ülkelerine olan seferleri iptal etti.

Havada olan sivil uçakların ise rotalarını değiştirdiği ve Ortadoğu'dan geçmediği görüntülendi.

60 uçak, Ankara, İstanbul ve Antalya’ya yönlendirildi

Yaklaşık 60 uçak, Ankara, İstanbul ve Antalya’ya divert etti. Qatar Airways ve Emirates’in uçuşları ise başta İstanbul olmak üzere, Budapeşte, Atina ve Kahire’ye divert ediyor. Uçaklar yakıt ikmali ve yeni rota planlamasının ardından Akdeniz ve Mısır, Suudi Arabistan hava sahalarından varış noktalarına ulaşacak.

Pegasus bazı seferlerini iptal etti

İran'ın saldırıları sonucu Pegasus Havayolları da bazı seferlerini iptal etti.

Havayolu şirketi, uçuş güvenliği sebebiyle bugün ve yarın yapılması planlanan İran, Irak ve Ürdün'e uçuşlarını iptal etti.