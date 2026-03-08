İran’ın yeni dini lideri belli oldu

İran Uzmanlar Meclisi üyelerinden gelen açıklamalara göre yeni dini liderin Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney olduğu duyuruldu.

Ayetullah Eşkevari yaptığı açıklamada, “Yeni dini lider, Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney oldu.” ifadelerini kullandı. Bir diğer Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Eşkuri ise İran liderliğinin devam edeceğini belirterek “İran lideri olarak Ayetullah Hamaney’in adı devam edecektir.” dedi.

İran Uzmanlar Meclisi üyeleri daha önce yaptıkları açıklamalarda, güvenlik gerekçeleri nedeniyle yeni dini liderin isminin hemen duyurulmayacağını ifade etmişti.