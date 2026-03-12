İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama: Bölgedeki Amerikan üsleri acil olarak kapatılmalı

28 Şubat’ta İsrail ve ABD’nin ortak operasyonuyla İran’a yönelik saldırılar başladı. Saldırıların ilk gününde başkent Tahran’da, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisi hedef alındı. Düzenlenen saldırı sonucunda Hamaney hayatını kaybetti. Saldırılarda ayrıca Hamaney’in bazı aile üyeleri ile birlikte çok sayıda üst düzey İranlı yetkilinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in 'ezici oy çoğunluğuyla' seçildiğini duyurmuştu. Seçilmesinin ardından Mücteba Hamaney ilk açıklamasını yayımladı

Mücteba Hamaney açıklamalarında şu sözleri kullandı:

"Bölme girişimlerini önledik. İran'ın körfez'deki ülkelerle iyi geçinmek istediğini ve düşmanın bize ele geçirmek istediğini söylüyor. Savaşların komşularımızla ilişkilerimiz bozmaması gerek. Allah bize en iyisini bahşedecektir."

"ABD üsleri derhal kapatılmalıdır"

"Komşu ülkeler arasındaki dostluğa inanıyoruz. Düşmanın üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almayı amaçlıyor. Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik. Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalıdır. Çünkü artık ABD’nin güvenlik ve barış getireceği iddiasının bir yalandan ibaret olduğunu anlamış olmalılar. Biz sadece üsleri hedef alıyoruz. Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam edeceğiz. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması düşmana baskı kurma aracıdır. Düşmanın üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almayı amaçlıyor. Ayrıca İran şehitlerinin intikamını almaktan vazgeçmeyecektir."

"İran düşmanlarından tazminat isteyecek"

Hürmüz Boğazı ve diğer cephelere baktığımızda görüyoruz ki düşmanın tecrübesi bizi yenmeye yeterli değil. Direniş cephesi devrim prensiplerine derinden bağlıdır. Siyonist rejimle olan mücadele devam edecektir. Irak halkı da İslam devriminin yanında olmak istiyor. Ayrıca İran düşmanlarından tazminat isteyecek."

"Onların tesislerini imha edeceğiz"

"Asla geri adım atmayacağız. Düşman, işlemiş olduğu suçların bedelini çok ağır ödeyecektir. Tüm yaralılarımız ücretsiz olarak tedavi alacak. Tazminat da buna dahil. Bu saldırılardan zarar görenlere yardımcı olmak bizim görevimizdir. Düşman bunun bedelini ödeyecek. İntikamlarını alacağız. Onların tesislerini imha edeceğiz."

Komşularıma söyleyeceğim şey şudur: Bu üslerin işine son verin

"Düşman bize komşularımızdaki üslerinden saldırdı. Ülkemizin çıkarlarını korumak amacıyla onların üslerini hedef almaya devam ediyoruz. Ancak komşularımızla hala ilişkilerimiz var. Komşularıma söyleyeceğim şey şudur: Bu üslerin işine son verin."