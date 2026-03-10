İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’den ilk adım: İsrail’e gönderilecek füzeyle mesaj gönderdi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra 56 yaşındaki Mücteba Hamaney, pazar günü İran İslam Cumhuriyeti’nin yeni dini lideri olarak resmen göreve başladı. Atamasının ardından yayımlanan görüntülerde, bir füzenin üzerine “Hizmetinizdeyim, Seyyid Mücteba” ifadelerinin yazıldığı dikkat çekti.

Trump, Mücteba Hamaney’in liderliğini kabul etmedi

Mücteba Hamaney’in göreve gelişi, babası Ali Hamaney ’in 28 Şubat’ta İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından İran İslam Devrim Muhafızları ve ülkenin siyasi yapısında önemli rol oynayan Uzmanlar Meclisi hafta sonu yeni lidere bağlılık yemini etti.

Donald Trump daha önce Mücteba Hamaney’in liderliğini kabul etmeyeceğini açıklamış ve seçimin onaylanmaması halinde uzun süre görevde kalamayacağını öne sürmüştü. İsrail tarafı da yeni lideri hedef alabileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.