İranlı diplomatların aileleri Beyrut'tan geçici olarak ayrıldı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki İran Büyükelçilik personelinin aileleri ve bu ülkede yaşayan İran vatandaşlarının Beyrut'tan geçici olarak ayrıldığı bildirildi.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani, konuya dair açıklama yaptı.

Şeybani, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının neden olduğu güvenlik koşullarından dolayı İran Büyükelçiliği personelinin aileleri, İran okulunun öğretmenleri ve öğrencileri ile bu ülkede yaşayan bir grup İranlının, yapılan koordinasyonla geçici olarak Beyrut'tan ayrıldığını belirtti.

Lübnan'daki Büyükelçiliğin faaliyetlerinin her zamanki gibi sürdüğünü aktaran Şeybani, konsolosluk hizmetlerinin verilmeye devam edeceğini duyurdu.

