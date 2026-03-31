İranlı hackerlar savaşın dijital cephesine katıldı

Ortadoğu’daki gerilim yalnızca savaş alanında değil, dijital dünyada da giderek tırmanıyor. Financial Times’ın haberine göre, Tahran’a bağlı siber ajanlar son dönemde İsrail ve ABD’yi hedef alan bir dizi operasyon yürüttü.

Bu ayın başlarında İsrail’de füze sirenleri çalarken, binlerce kişiye ordudan gelmiş izlenimi veren sahte toplu mesajlar gönderildi. Mesajlarda, yüksek miktarda kişisel veri toplayabilecek sahte bir “sığınak uygulaması” indirilmesi teşvik ediliyordu.

Gene binlerce kişiye gönderilen tehdit içerikli toplu mesajlarda ise, “Netanyahu öldü. Ölüm size yaklaşıyor… İran füzeleri sizi yok etmeden önce Filistin’i terk edin” gibi ifadeler yer aldı. Uzmanlara göre, bu tür siber saldırılar, korku yaymayı ve toplumsal paniği artırmayı amaçlıyor.

Siber güvenlik uzmanları, bu olayların İran, İsrail, ABD ve bu ülkelerin çevrimiçi destekçileri arasında süren geniş çaplı bir “görünmez savaşın” sadece en görünen kısmı olduğunu belirtiyor. Geleneksel silahlar yerine klavyelerin kullanıldığı bu mücadelede, İranlı hackerların uzun yıllara dayanan tecrübesi dikkat çekiyor.

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı'nın (CISA)* eski direktörü ve ABD'nin en kıdemli siber güvenlik yetkililerinden biri olan Chris Krebs, İran’ın bu alanda yoğun bir seferberlik içinde olduğunu vurguladı. Krebs, “İranlılar ellerindeki tüm imkanları kullanıyor.

Siber operatörler adeta kesintisiz şekilde görev başında” ifadelerini kullandı.

FT’nin haber analizinde yer verdiği uzmanlara göre, İran’ın siber operasyonlarının hedefleri oldukça geniş; korku ve kaos yaratmak, istihbarat toplamak ve hatta askeri hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak. Ancak siber savaşın doğası gereği, bu alanda üstünlüğün kimde olduğunu net şekilde belirlemek oldukça zor.

Görünen o ki, dijital alanda algı yönetimi ve düşmanın moralini zayıflatma kapasitesi giderek daha kritik hale geliyor. Bu nedenle İran, ABD ve İsrail’in siber savunma sistemlerini aşmaya yönelik yatırımlarını arttırmaya devam ediyor.

*CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency), Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı (Department of Homeland Security) bünyesinde faaliyet gösteren ve ülkenin kritik altyapılarını siber ve fiziksel tehditlere karşı korumaktan sorumlu olan federal bir ajanstır.