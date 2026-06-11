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İranlı komutandan ABD'ye: 'Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin ülkenin güneyindeki saldırılarının ardından bölgeyi ABD için "cehenneme çevireceklerini" ifade etti.

Haber Merkezi
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İranlı komutandan ABD'ye: 'Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz'
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İran'ın füze operasyonlarından sorumlu Tuğgeneral Musevi, ABD'ye misilleme saldırılarının ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Musevi, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kutsal Hürmüz Boğazı'nı güvensiz mi kılıyorsunuz? Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz! Bu, Allah'ın izniyle, Amerikalıların bölgedeki küstahlığına verilen cevaptır."