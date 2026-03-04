Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ve 3 Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa, Almanya) bir zamanlar uluslararası diplomaside merkezi bir rol oynadığını, 2015 yılında Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) oluşmasına katkı sağladıklarını fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlaşmayı "ortadan kaldırdığını" paylaşan Bekayi, "AB bugün Almanya Şansölyesi'nin baskısı altında. Bazı AB üye ülkeleri, ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırgan eylemler ve savaş suçlarına ortak olarak, tarihin yanlış tarafında yer alma riskiyle karşı karşıyadırdır" değerlendirmesinde bulundu.

The EU/E3 once played a pivotal role in int'l diplomacy, helping to forge the 2015 JCPOA—a landmark achievement of European foreign policy that was torpedoed by this U.S. administration.



İranlı Sözcü, AB'nin, "Nazi dönemini" hatırlatan her türlü anlayışa karşı çıkması ve bunun yerine "uluslararası hukuk" ve "adalete" bağlılık taahhüdünü sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Şansölyesi Merzni, son Washington ziyaretinde, ABD Başkanı Trump'la Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtlamış, ABD ile İsrail'in yanında olduklarını vurgulamıştı.

Merz, "Tahran'daki korkunç terörist rejimden kurtulma noktasında ABD ile aynı sayfadayız. Bugün de savaşın sonrasına ilişkin planlamaları konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.