İranlı süpertanker de ablukaya rağmen Hürmüz'den geçti

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda abluka kararına rağmen yaptırım uygulanan bir İran süpertankerinin de boğazdan geçiş yaptığı belirtildi.

Yarı resmi haber ajansı Fars'a göre süpertanker boğazdan geçerek İran sularına giriş yaptı. Haberde süpertankerin ismi verilmedi.

Wall Street Journal’a göre, 20’den fazla ticari gemi son bir gün içinde boğazı geçti. ABD, 12’den fazla gemiden oluşan bir donanma ve F-35 jetleri ile ablukanın 24 saat boyunca uygulanmasını sağladı.

ABD'li bir yetkili, gemilerin İran kıyılarına yakın veya Hürmüz Boğazı’nda değil, Umman Körfezi’nde yoğunlaştığını söyledi. Yetkili, bu durumun ABD’ye manevra ve ikmal için daha fazla alan sağladığını, İran’ın gemi karşıtı füzelerine maruz kalma riskini azalttığını ve gerekirse gemiye çıkma operasyonlarını mümkün kıldığını belirtti.

Ablukaya rağmen Çinli gemi de Hürmüz'den geçmişti

ABD'nin abluka kararına rağmen Çinli gemi Rich Starry de boğazdan geçiş yapmıştı. Sahibinin ABD yaptırım listesinde olduğu geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden yükünü aldığı belirtilmişti.