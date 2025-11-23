  1. Ekonomim
İranlı yetkili: Bu sonbahar, son 58 yılın en az yağış alan dönemi oldu

İran Enerji Bakanlığı Su Veri Dairesi Müdürü Firuz Kasımzade, ülkede bu sonbaharın, son 58 yılın en az yağış alan dönemi olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Enerji Bakanlığı Su Veri Dairesi Müdürü Firuz Kasımzade, "Bu sonbahar, son 58 yılın en az yağış alan dönemi rekorunu kırdı. Yağışlar, uzun dönem ortalamasına göre yüzde 81 azaldı. Barajlardaki su seviyesi yüzde 32'ye düştü" dedi.

Başkent Tahran dahil 15 eyalette yağışın 1 milimetrenin altında olduğunu kaydeden İranlı yetkili, özellikle Tahran, İsfahan, Horasan-ı Razavi, Kum, Hürmüzgan, Merkezi, Zencan ve Kirman eyaletlerindeki barajlarda durumun kritik olduğunu ifade etti.

