  1. Ekonomim
  2. Dünya
  İranlı yetkili: Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar ücret alındı
Takip Et

İranlı yetkili: Hürmüz Boğazı’ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar ücret alındı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, ülkesinin Hürmüz Boğazı’ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Milletvekili Burucerdi, katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran’ın 47 yıl sonra Hürmüz Boğazı’nda yeni bir egemenlik anlayışı ortaya koyduğunu söyleyen Burucerdi, ülkesinin, boğazdan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtti.

Burucerdi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ücret alınmasının ise İran’ın gücünü gösterdiğini savundu.​​​​​​​

