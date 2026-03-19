İranlı yetkili: İsrail saldırısına rağmen South Pars'ta üretim sürüyor

İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyesi Hamid Hosseini, saldırının hedef aldığı tesisinin South Pars üretimini işleyerek hidrokarbonları İran'daki tüketicilere ileten bir arıtma kompleksi olduğunu belirtti. Hosseini, "Gaz üretimi ve arıtması sürüyor, doğrudan boru hattına ve oradan da müşterilere gönderilecek" dedi. Ayrıca doğalgaz depolama tesislerinin de saldırıdan etkilendiğini aktardı.

Ulusal İran Gaz Şirketi üretim denetim müdürü Mohammadreza Julaei ise İran petrol bakanlığının haber ajansı Shana'ya verdiği açıklamada bazı arıtma ünitelerinin hasar gördüğünü doğruladı.