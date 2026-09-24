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İranlı yetkiliden dikkat çeken savaş açıklaması: Hint Okyanusu’na yayılabilir

İran'ın dini liderinin danışmanı Yahya Rahim Safavi, ABD ile savaşın Hint Okyanusu'na yayılabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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İranlı yetkiliden dikkat çeken savaş açıklaması: Hint Okyanusu’na yayılabilir
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İran’ın yarı resmi Fars ajansına konuşan Safavi, “Savaş, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndan Kızıldeniz’e yayıldığına göre, olası bir çatışmanın bir sonraki aşamasında daha da genişleyerek Hint Okyanusu’na veya başka yerlere uzanabilir” dedi.

İranlı yetkili “Amerikalılar ve Siyonistler ulusal merkezlerimize ve çıkarlarımıza herhangi bir şekilde yeniden saldırırsa, bu kez savaş cephesi daha da genişleyecektir” ifadelerini kullandı.

Safavi açıklamasında “Amerikalılar yeni bir savaş başlatırsa, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı merkezli yeni bir harekat alanı tam gözlerinin önünde açılabilir” dedi.

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