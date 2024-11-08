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İrlanda başbakanı 29 Kasım için genel seçim çağrısı yaptı

İrlanda Başbakanı Simon Harris, genel seçim kampanyasının resmen başladığını duyurdu ve 29 Kasım'daki seçim öncesinde cumhurbaşkanından parlamentoyu feshetmesini isteyeceğini söyledi.

Haber Merkezi
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İrlanda başbakanı 29 Kasım için genel seçim çağrısı yaptı
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İrlanda Başbakanı Simon Harris, genel seçim tarihi belirledi. Harris, genel seçim kampanyasının resmen başladığını duyurdu ve 29 Kasım'daki seçim öncesinde cumhurbaşkanından parlamentoyu feshetmesini isteyeceğini söyledi.

Simon Harris, seçim kampanyasının resmen 29 Kasım'da başlayacağını duyurarak, İrlanda halkından yeni bir yetki istemenin "zamanının geldiğini" söyledi.

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