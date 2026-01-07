İrlanda Başbakanı Martin: Grönland, Danimarka'nın parçasıdır, satın alınamaz

Çin'de resmi temaslarda bulunan Martin, burada gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Danimarka'dan Grönland'ı isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a karşı Danimarka'ya destekledi.

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını bu yılın ikinci yarısında üstlenecek olan İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Grönland konusunda sağduyu çağrısı yaptı. Martin, “Grönland, Danimarka’nın parçasıdır ve Avrupa Birliği güçlü şekilde Danimarka’nın arkasındadır” ifadelerini kullandı.

Martin, ABD’nin Grönland’da halihazırda bir askeri üssü bulunduğunu hatırlatarak, Danimarka’nın bu üs ile ilgili sorunların çözümüne her zaman açık olduğunu belirtti. Başbakan, Washington yönetiminin Grönland’ı satın alma fikrinin ise gerçekçi olmadığını vurguladı. “Toprak bütünlüğü açısından mesele, Danimarka Krallığı ve Grönland halkının meselesidir” dedi.

Trump’ın Grönland ilgisi tartışma yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra birçok kez Grönland’ın ülkesinin kontrolünde olması gerektiğini dile getirdi. Ada’nın mülkiyet ve kontrolünün “mutlak zorunluluk” olduğunu savunan Trump, Amerika’nın Grönland’a sahip olmasının “özgür dünyayı savunmak” için gerekli olduğunu öne sürdü. Bu açıklamalar, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekti.

Son açıklamasında Trump, Grönland’ın “çok stratejik” bir konumda olduğunu ve Rus ile Çin gemileri tarafından çevrelendiğini iddia etti.

Danimarka ve Grönland’dan yanıtlar

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın Grönland’a yönelik taleplerinin ciddiye alınması gerektiğini belirterek, “ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa, her şey durur. Buna NATO ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana sağlanan güvenlik de dahil” ifadelerini kullandı.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise ABD ile “doğru kanallar” üzerinden diyaloğu sürdürmek istediklerini açıkladı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile birlikte özerk bölgelerden biri olan Grönland, Danimarka’ya yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.