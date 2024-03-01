İrlanda Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D Higgins, kendisini kötü hissetmesi üzerine başkent Dublin'de hastaneye kaldırıldı. 82 yaşındaki cumhurbaşkanının geceyi hastanede geçirmesine karar verildi.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D Higgins, kendisini kötü hissetmesi üzerine başkent Dublin'deki resmi konutunda bir doktor tarafından muayene edildi. 82 yaşındaki cumhurbaşkanı, bu muayenenin ardından tetkik yapılması için hastaneye kaldırıldı. Higgins'in 'önlem olarak' hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İrlanda basınına yaptığı açıklamada, tetkiklerin ilk sonuçlarının olumlu olduğunu, Higgins'in geceyi hastanede geçirmesine karar verildiğini bildirdi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Geceyi hastanede geçirecek olan cumhurbaşkanının morali çok yerinde, kendisine sağlanan bakım dolayısıyla sağlık personeline teşekkürlerini iletiyor" ifadelerini kullandı.

Higgins: UNRWA kararınızı yeniden gözden geçirin

Higgins, hastalanmadan bir gün önce, 28 Şubat Perşembe günü Dublin Uluslararası Film Festivali'nde yönetmen Steve McQueen'e 2024 Volta Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü takdim etmişti. Cumhurbaşkanı, bundan bir gün önce de Dublin'deki RTÉ Folk Ödülleri'ne katılmıştı.

Pazartesi günü aralarında İngiltere ve Almanya'nın olduğu ülkelere çağrıda bulunan Higgins, İsrail'in Gazze'deki çalışanlarına yönelik iddiaları sonrasında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) sağladıkları fonları askıya alma kararı alan ülkelerin bu kararlarını 'tekrar düşünmeleri' gerektiğini söylemiş, Gazze'de bir 'felaketin' yaşanmaması için destek çağrısı yapmıştı.

Higgins, konuya ilişkin olarak şöyle konuşmuştu: "İrlanda'nın UNRWA'ya daha fazla, ilave yardım sağlama konusundaki öncülüğü, yalnızca kendi tarihimiz dolayısıyla değil, uluslararası insani eylemler ve uluslararası insani hukukun dünyamızdaki önemi de düşünüldüğünde İrlanda halkının gurur duyabileceği bir örnektir."

İlk olarak 2011 yılında cumhurbaşkanı seçilen Higgins, 2018 yılında tekrar seçilmişti. Higgins'in cumhurbaşkanlığındaki görev süresi 2025 yılında sona erecek.