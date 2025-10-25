İrlanda cumhurbaşkanlığı seçimlerini sol aday Catherine Connolly kazandı

Humphreys, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada Connolly’yi tebrik ederek, “Catherine hepimizin cumhurbaşkanı olacak, benim de cumhurbaşkanım olacak ve ona gerçekten en iyi dileklerimi sunuyorum,” ifadelerini kullandı.

Aralarında Sinn Féin, İşçi Partisi ve Sosyal Demokratların da bulunduğu sol eğilimli partilerin çoğu, 2016 yılından bu yana bağımsız milletvekili olarak görev yapan Connolly’yi desteklediklerini açıklamıştı.

Connolly AB ve ABD’yi eleştirdi

68 yaşındaki Catherine Connolly, hem Avrupa Birliği’ni (AB) hem de Amerika Birleşik Devletleri’ni açık bir şekilde eleştirerek, AB’nin askeri harcamaları artırma planlarını kınadı. Connolly ayrıca, Gazze’deki saldırılar nedeniyle İsrail’e yönelik sert eleştirilerde bulunuyordu.

Eski bir avukat olan Connolly, konut krizinden hükümet politikalarını sorumlu tutmasıyla özellikle genç seçmenler arasında önemli bir destek kazandı.

Seçimde üç aday yarıştı

Başlangıçta ülkenin 10. cumhurbaşkanı olmak için üç aday yarışıyordu. Ancak Başbakan Micheál Martin’in partisi Fianna Fáil’in adayı Jim Gavin, 2009 yılına dayanan bir mali anlaşmazlık nedeniyle yarıştan çekildi. Çekilmesine rağmen Gavin’in ismi oy pusulasında yer almaya devam etti.

Cumhurbaşkanlığı sembolik bir rol taşıyor

İrlanda cumhurbaşkanları, ülkeyi uluslararası alanda temsil ediyor, resmi ziyaretlerde devlet başkanlarını ağırlıyor ve belirli anayasal yetkilere sahip bulunuyor. Ancak yasaları ya da hükümet politikalarını şekillendirme yetkileri bulunmadığı için cumhurbaşkanlığı makamı büyük ölçüde sembolik bir nitelik taşıyor.