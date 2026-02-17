İrlanda, Grok'un uygunsuz görüntüler ürettiği gerekçesiyle X hakkında soruşturma başlattı

DPC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, X'e karşı, Avrupa Birliği (AB) Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile İrlanda Veri Koruma Yasası'nın kişisel verileri koruma, teknik özellikler ve riskleri azaltma konularındaki bazı maddelerini ihlal suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Grok'un yapay zeka kullanarak çocuklar da dahil kullanıcıların rızası dışında cinsel ve özel görüntülerini üretme, zararlı içerik üretme, kişisel verileri kullanma gibi ihlaller yapıp yapmadığının soruşturulacağı kaydedilen açıklamada, X'in dün inceleme hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, X'in uygulamada hukuka uygunluk, tasarım yoluyla ya da varsayılan ayarlarla verileri koruma, gerekli veri koruma etki analizi yapma zorunluluğu gibi yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin inceleneceği aktarıldı.

DPC Başkan Yardımcısı Graham Doyle, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Haftalar önce, X kullanıcılarının Grok'a komut girerek çocuklar da dahil gerçek insanların görüntülerini cinsel içerikli görüntüye çevirdiği haberlerinin medyada yer almaya başlamasıyla X'le temasa geçtik. X'in AB genelindeki baş denetleyici otoritesi konumundaki DPC, bu konularda şirketin AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne uygunluğunu inceleyecek geniş çaplı bir soruşturma başlattı."