İrlanda: Gümrük vergilerine karşıyız

Pekin’de basına açıklamalarda bulunan Martin, küresel ticaretteki mevcut gerilimlere işaret ederek, "Gümrük vergilerine karşıyız. Vergilerin nihayetinde dünya ekonomisine zarar verdiğini düşünüyoruz. Bugün dünyada ticarette gerilimler var. Olmadığını iddia etmenin bir anlamı yok. Önemli olan diyaloğu sürdürmek, belirli kalemler yerine büyük resim üzerinde anlaşma çerçeveleri geliştirip geliştiremeyeceğimizi görmek ve istikrarlı bir ticaret ilişkisi yaratabilmektir." ifadelerini kullandı.

İrlanda-Çin eğitim ve kültür bağları güçleniyor

Başbakan Martin, ziyaretin bir diğer odağını da eğitim ve kültürel iş birliği oluşturduğunu belirtti. Martin, "Güçlü bir edebiyat geleneğimiz var. Eğitim bağlarımız çok güçlü ve İrlanda yükseköğretim kurumları ile Çin yükseköğretim kurumları arasında birçok ortaklığımız var. Bu önemli." diyerek iki ülke arasındaki akademik iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Ziyaret boyunca, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında sürdürülebilir iş birlikleri geliştirilmesi ve diyalog kanallarının güçlendirilmesi konuları, İrlanda ve Çin yetkililerinin öncelikli gündemi oldu.