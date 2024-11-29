İrlanda halkı erken genel seçim için sandık başında

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 10.00) başlayan oy verme işlemi 22.00'de (TSİ 01.00) sona erecek.

Yaklaşık 3,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede yapılan seçim sonucunda, 174 milletvekili 5 yıllığına İrlanda Parlamentosunun alt kanadı Dail'e girmeye hak kazanacak.

Seçimlere hangi partiler katılıyor?

Genel seçimlere katılan en büyük 3 parti, Başbakan Harris'in liderliğindeki merkez sağ Fine Gael, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'in liderliğindeki merkez sağ Fianna Fail ve Mary Lou McDonald'ın liderliğindeki ana muhalefet partisi Sinn Fein olarak öne çıkıyor.

Yeşiller Partisi, bağımsız adaylar ve diğer küçük partiler de seçimde yarışacaklar arasında yer alıyor. Son anketlere göre, bağımsız adaylar yaklaşık yüzde 20 oy oranı ile dikkati çekerken küçük partilerin hiçbiri yüzde 5'in üzerine çıkamıyor.

Üç büyük partinin oy oranlarının birbirine çok yakın olduğunu tahminine yer veren anketler, seçim sonrasında "koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğunu" gösteriyor. Bunun nedenleri arasında, hiçbir partinin tek başına çoğunluğu elde edecek kadar aday göstermemesi de yer alıyor.

Oyların sayım işlemine ertesi gün başlanacak

Sandıkların kapanmasının ardından oylar seçim bölgesi sayım merkezlerine gönderilecek ve ertesi gün sayım işlemine başlanacak. Oyların sayımının birkaç gün sürebileceği öngörülüyor.

İrlanda'da erken genel seçim sonrası kurulacak yeni hükümet, ekonomik zorluklar, göç ve konut krizi gibi halkın gündemindeki temel sorunlara çözüm arayışını belirlemede ilk adımı teşkil edecek. Seçim sonuçları, ülkede siyasi dengelerin nasıl şekilleneceğine dair kritik gösterge olacak.

Ülkede son genel seçimler 8 Şubat 2020'de düzenlenmiş, 27 Haziran 2020'de iki merkez sağ parti Fine Gael ve Fianna Fail ile Yeşiller'in oluşturduğu üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştu. 2016'da yapılan seçimde de Fine Gael yüzde 25,5, Fianna Fail 24,3 ve Sinn Fein 13,8 oranında oy almıştı. Fine Gael, bağımsız milletvekillerinin desteği ve Fianna Fail'in örtülü onayıyla azınlık hükümeti kurmuştu.